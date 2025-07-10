Памятник героям СВО появится в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов провел встречу с семьями погибших участников специальной военной операции. В ходе разговора было предложено установить в городе памятник бойцам, погибшим в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти ребята — настоящие герои. Они сражались за нашу страну, за наше будущее, чтобы мы и наши дети могли жить под мирным небом. Наш долг — увековечить их подвиг и сохранить память о них для будущих поколений», — подчеркнул Михаил Николаевич.

Обсуждение коснулось не только идеи создания монумента, но и его возможного расположения. Один из вариантов — Аллея Славы. Однако есть и другое, символически глубокое предложение: разместить памятник в сквере на Загорской улице, рядом с Вечным огнем. Это место станет мостом между эпохами — связью поколений, от героев Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества.

В ближайшее время состоится еще одна встреча с семьями погибших военнослужащих, на которой будет осмотрена территория и принято окончательное решение.

Этот памятник — знак благодарности тем, кто отдал жизнь ради безопасности страны. Их имена должны остаться в истории Дмитрова навсегда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем проявлять максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям», — подчеркнул Воробьев.