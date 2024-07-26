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Памятник Георгию Флерову в Дубне обрел новую жизнь

В преддверии Дня города в Дубне был торжественно открыт обновленный памятник выдающемуся советскому физику-ядерщику Георгию Флерову, передает пресс-служба администрации городского округа.

Бюст ученого установлен на гранитный постамент спустя 25 лет после первоначальной установки монумента.

Памятник Флерову расположен на улице, носящей его имя, и находится на пути самого популярного туристического маршрута города.

Помимо восстановления самого монумента, здесь также будет организовано новое современное наружное освещение, что сделает это место еще более привлекательным для горожан и гостей Дубны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.