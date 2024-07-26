Памятник Георгию Флерову в Дубне обрел новую жизнь
Фото - © пресс служба администрации городского округа Дубна
В преддверии Дня города в Дубне был торжественно открыт обновленный памятник выдающемуся советскому физику-ядерщику Георгию Флерову, передает пресс-служба администрации городского округа.
Бюст ученого установлен на гранитный постамент спустя 25 лет после первоначальной установки монумента.
Памятник Флерову расположен на улице, носящей его имя, и находится на пути самого популярного туристического маршрута города.
Помимо восстановления самого монумента, здесь также будет организовано новое современное наружное освещение, что сделает это место еще более привлекательным для горожан и гостей Дубны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.