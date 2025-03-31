Памятник архитектуры «Охотничий домик» выставлен на торги под Нижним Новгородом

В Выксунском районе на торги выставлен памятник архитектуры «Охотничий домик». Начальная цена объекта составляет около 4 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АНО «АСИРИС».

Домик расположен по адресу: рабочий поселок Досчатое, улица Советская, дом 16. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.

Памятник архитектуры был возведен в XVIII веке на средства сталепромышленников, братьев Ивана и Андрея Баташевых, владевших рядом заводов в Выксе. Первый этаж предназначался для служебных помещений, а второй использовался как жилое пространство. Внутри располагалась полукруглая гостиная с выходом на балкон, откуда открывался панорамный вид на реку Оку.

Здание выполнено из красного кирпича и отличается большим арочным витражом над входом, а также ротондой со стрельчатыми и круглыми окнами.

«Постройка производит впечатление необычной композицией: здание в плане квадратное, имеет два этажа. Один угол превращен в ризалит (плоский выступ), противоположный ему угол, выходящий на реку, спроектирован в виде круглой ротонды с кольцевым балконом», — подчеркнули архитекторы.

Площадь здания — 277,5 квадратных метров, а участок занимает более 11,2 тысячи «квадратов». Стоимость объекта — почти 4 миллиона рублей.