Память жертв политических репрессий почтили в округе Люберцы

Владимир Волков принял участие в мероприятии у мемориала напротив Главпочтамта. Почтить память собрались представители ветеранских и общественных организаций, администрации округа, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, учащиеся школ, родственники репрессированных.

«30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Этот день посвящен событиям, которые невозможно вычеркнуть из истории страны, потому что они касаются многих семей наших соотечественников. На сегодня статус жертв политических репрессий в округе имеют 214 человек — это дети, внуки и правнуки подвергшихся гонениям. Благодарю председателя Люберецкого общества жертв политических репрессий Аду Александровну Подколзину и всех членов организации за активную работу по сохранению памяти наших земляков. Вечная память ушедшим», — отметил Волков.

В здании Главпочтамта, на месте, где проходит ежегодный митинг в память о жертвах политических репрессий, в свое время располагалось здание НКВД. Здесь в 2010 году на деньги муниципалитета был открыт мемориал. Собравшиеся почтили минутой молчания и поминальной литией память репрессированных участники митинга. Также они возложили цветы к мемориалу.

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