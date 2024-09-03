Память жертв Беслана почтили в городе Луховицы

В городе Луховицы прошел митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Участники мероприятия почтили память жертв трагедии, которая случилась 3 сентября 2004 года и потрясла мир. В день знаний на школу № 1 в Беслане напали террористы. На празднике собрались свыше одной тысячи человек — их бандиты загнали в школу и удерживали там почти трое суток. Пленники находились в ужасных условиях — им не давали еды и воды, не разрешали вставать. Здание террористы заминировали. 3 сентября произошел штурм. В результате теракта погибли 333 человека, 186 из которых — дети, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Митинг в Луховицах состоялся на территории парка имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. Организаторами выступили представители администрации, молодежного центра «Юнимакс» и местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в рамках работы над партийным проектом «Историческая память».

В парке собрались ученики школ и техникумов, волонтеры «Юнимакса», юнармейцы, активисты «Движения Первых», представители Совета ветеранов округа и организации «Боевое братство», Луховицкого благочиния, молодежного парламента, местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, партийные сторонники.

К участникам митинга обратился глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он подчеркнул, что трагедия в Беслане — самый кровопролитный теракт в современной истории страны.

«События Беслана повторяются — это и теракт в „Крокусе“, и то, что происходит в Курской области, на территории Донбасса. Каждого прошу помнить, что у терроризма нет оправданий, быть нетерпимыми к малейшему проявлению агрессии, помнить о событиях 20-летний давности в Беслане и делать все для защиты Родины», — сказал Сергей Тимохин.

На митинге выступил председатель окружного Совета депутатов Гари Хаит. Он призвал молодежь к единению и сплоченности, быть патриотами.

«Мы в России испокон веков были крепкими и сильными, боролись с этой нечистью, и мы ее обязательно победим. Помните об этом и будьте сильными», — выступил Гари Хаит.

Также к участниками события обратились заместитель председателя местного отделения общественной организации «Боевое братство» Виктор Алексеенок, председатель окружного Совета ветеранов Ольга Терехова, представитель Луховицкой больницы Антон Минаев, священнослужитель Кирилл Козлов,

Участники мероприятия почтили память жертв трагедии Беслана минутой молчания и возложили цветы к мемориалу с игрушками, лампадами и бутылками с водой, которой так не хватало детям Беслан в плену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.