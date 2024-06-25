Память погибшего пожарного Рустама Накибова увековечили в Королеве

В Королеве на фасаде пожарно-спасательной части № 80 открылась мемориальная доска в память о Рустаме Накибове. Ровно год назад сотрудник трагически погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

В тот день загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на ул. Пионерская в Королеве. На балконе от огня укрывался мужчина и взывал о помощи. Действуя в условиях осознанного риска, командир отделения ПСЧ № 80, старший сержант внутренней службы Рустам Накибов пытался спасти пострадавшего. Он пробрался на балкон и пытался вывести мужчину, закрывая его собой от воздействия высокой температуры и огня. Но в результате внезапного выброса пламени оба оказались отрезанными от единственного пути эвакуации. Вследствие трагических обстоятельств пожарный и пострадавший упали с высоты и погибли.

Указом Президента Российской Федерации Рустам Саидшоевич Накибов награжден «Орденом Мужества (посмертно).

Директор департамента кадровой политики МЧС Лев России Трусов передал высокую государственную награду матери героя — Виктории Николаевне Накибовой.

«Тяжело говорить о молодом и полном сил мужчине в прошедшем времени. Тем более, что его жизнь оборвалась так неожиданно и трагически. Выражаю вам искренние слова соболезнования и благодарность за то, что воспитали героя. Он был настоящим профессионалом и патриотом, личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, отдавая всего себя. Его имя и подвиг навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа. Память о нем будет жить не только в вашей семье, имя Рустама Саидшоевича навеки вписано в историю МЧС России», — сказал Трусов.

Почетное право открыть мемориальную доску на фасаде боевого подразделения было предоставлено Виктории Николаевне Накибовой и начальнику ПСЧ № 80 майору внутренней службы Роману Новичкову. В торжественной церемонии приняли участие семья, близкие и сослуживцы героя, руководящий и личный состав главного управления МЧС России по Московской области, глава города Королев Игорь Трифонов и жители наукограда.

Рустам Накибов с детства стремился творить добро и помогать окружающим. В пожарную охрану он пришел в 2016 году, после службы в армии. Сначала работал в должности пожарного в ГКУ МО «Мособлпожспас», а в 2018 был принят на службу в 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. В ПСЧ № 80 он пришел стажером -пожарным и дослужился до командира отделения.

Замечательный человек, порядочный, честный, скромный и невероятно трудолюбивый — таким запомнили Рустама Накибова его боевые товарищи и руководители.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.