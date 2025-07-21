Память о войне и дефицитах: почему в России принято делать запасы еды

Сенатор, специалист Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова заявила, что россияне часто делают запасы продовольствия из-за памяти о различных кризисах, дефицитах, войнах и революциях, сообщает Газета.ru .

«Эта память, впитанная поколениями, продолжает влиять на поведение даже в условиях экономического роста, потому что запасы еды мы считаем неким якорем стабильности», — объяснила эксперт.

По ее словам, на ситуацию также влияют суровый климат и короткий сельскохозяйственный сезон. Они побуждают запасаться продуктами, что, в свою очередь, повышает расходы.

Кроме того, общество меняется и стремится к повышению качества жизни. Чтобы расходы на питание снизились, потребуется ряд комплексных изменений: рост доходов развитие внутреннего производства, снижение зависимости импорта, стабилизация цен, заключила Епифанова.