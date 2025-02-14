Память героев-интернационалистов почтили в Реутове

В Реутове на Мемориале Славы состоялся митинг в честь наших соотечественников, которые самоотверженно сражались за пределами Родины. В этот день вспоминают ветеранов боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Сирии и других горячих точек зарубежья. Война в Афганистане одна из самых трагических страниц в истории советского народа, память о которой хранится до настоящего времени, сообщает пресс-служба администрации округа.

В своих выступлениях участники митинга призывали помнить о военнослужащих, погибших в Афганистане и в ходе других локальных конфликтов, с уважением относиться к ныне живущим воинам-интернационалистам и поддерживать их.

«В 22 странах наши воины участвовали в военных конфликтах. Но самым продолжительным и самым страшным был конфликт, который называем Афганской войной. Мы ежегодно вспоминаем погибших ребят, имена которых находятся на стелах Мемориала Славы Погибших за Отечество и в городской Книге памяти. Связь поколений — это и есть передача памяти молодежи о подвиге участников войн», — сказал председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай, участник боевых действий в Афганистане.

Минутой молчания почтили воинов, отдавших жизнь при исполнении своего интернационального долга. После этого возложили цветы к Вечному огню.

15 февраля 2025 года отмечается 36-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.