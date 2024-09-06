Памфилова сообщила о высокой явке на выборах в российских регионах

В ЦИК России заработали экраны с отображением хода голосования по всей стране в режиме реального времени, об этом говорится в официальном Telegram-канале комиссии.

«В ряде регионов уже достаточно высокая явка. В Курской области — около 40 процентов. В Севастополе больше 30 процентов. Напомню, они приняли решения о проведении досрочного голосования. В Курской области — на всей ее территории, а в Севастополе — на части территории», — рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

На экранах отображается ход голосования. На них видна информация о явке избирателей на тот или иной участок, а когда голосование закончится — появятся предварительные итоги.

Также на экранах транслируется и ход дистанционного электронного голосования, в нем также участвуют жители всей страны.

С 6 по 8 сентября в России проходят региональные и муниципальные выборы по всей стране. У избирателей есть возможность поучаствовать как лично в голосовании, придя на избирательный участок в своем населенном пункте, так и в дистанционном голосовании на сайте «Госуслуги».

Также у ряда людей есть возможность проголосовать дома. Речь идет в том числе об избирателях с инвалидностью и тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями здоровья.