Паломники из Крыма не пострадали на хадже в Мекке, где погибли 550 человек

Крымские паломники не пострадали во время хаджа в Саудовской Аравии

Все 300 паломников из Крыма, которые отправились в Саудовскую Аравию на хадж, не пострадали от последствий знойной погоды в стране. Их здоровью ничего не угрожает, сообщает «Крым 24» со ссылкой на ответственного секретаря муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.

«Наши руководители не выводят наших паломников крымских в самую жару, пытаются выводить их после обеда, вечером на совершение хаджа», — отметил ответственный секретарь муфтия.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники заявляло, что во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибло минимум 550 паломников из исламских стран. Указывалось, что трупы позже транспортировали в один из крупнейших моргов Мекки. Большинство из погибших (353 паломника) были гражданами Египта, указывало агентство.

AFP добавляло, что в этом году во время хаджа в Мекке температура воздуха достигает почти 52 градусов по Цельсию.