Палка о двух концах: как бодипозитив может помочь или навредить человеку

Бодипозитив может помочь людям обрести уверенность и защиту от внешней критики, но если забыть о здоровье и самосовершенствовании, то движение теряет свою пользу, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Бодипозитив — это палка о двух концах. Он может помочь людям обрести уверенность и защиту от внешней критики. Но если забыть о здоровье и самосовершенствовании, движение теряет свою пользу. Многим бодипозитив помогает справляться с давлением стандартов красоты. Например, если человека с детства травили из-за внешности, принятие себя может стать способом вернуть уверенность. Для таких людей бодипозитив — это своего рода броня, которая защищает от боли и осуждения», — сказала Крашкина.

По ее словам, еще одна сторона этого движения — помощь тем, кто пережил травмы. Если человек сталкивался с буллингом или с дискриминацией, то для него идея «Я ценен таким, какой я есть» становится не просто утешением, а шагом к исцелению.

«И, наконец, с точки зрения психологии, бодипозитив может работать как защитный механизм. Это способ переключить внимание с негативных эмоций на положительные стороны — увидеть в своем теле то, что заслуживает любви и уважения», — отметила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что у бодипозитива есть и обратная сторона. Например, принятие своего тела не должно означать отказ от заботы о здоровье. Если человек говорит: «Я принимаю себя таким, как есть», но при этом игнорирует очевидные проблемы — это уже повод для беспокойства.

«Некоторые критики отмечают, что бодипозитив может обесценивать конструктивную самокритику. Стремление улучшить себя, будь то физически или эмоционально, не должно восприниматься как что-то негативное. Баланс между принятием и изменением — это ключ», — подчеркнула специалист.

Врач разъяснила, что бодипозитив — это не болезнь. Это идея, которая призывает людей принимать свое тело.

«Но как человек эту идею использует — вопрос индивидуальный. Например, у людей с расстройствами пищевого поведения бодипозитив может вызвать внутренний конфликт: принять свое тело или стремиться к идеалу. Здесь нужен профессиональный подход. Кроме того, если человек оправдывает бодипозитивом вредные привычки, такие как нездоровое питание или малоподвижный образ жизни, это может привести к проблемам в будущем», — заключила специалист.