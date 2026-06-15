Палаточный сезон стартовал в лагере Литвиново в Подмосковье

Первая смена палаточного лагеря открылась 15 июня в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Подмосковье при поддержке МЧС России по Московской области. Проект реализуют третий год, смена продлится 14 дней, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Палаточный лагерь традиционно начинает работу в середине июня. По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, формат доказал свою востребованность у детей.

«Проект палаточного лагеря реализуется уже третий год. Этот опыт показал свои результаты в прошлые годы — ребятам действительно интересен такой формат отдыха. Дети учатся самостоятельности, помогают друг другу, отключаются от гаджетов и по-настоящему дружат», — отметил Кирюхин.

Участники смены размещены на оборудованной поляне в стационарных больших палатках. Вожатыми работают студенты колледжа МЧС. Программа ориентирована на сплочение коллектива и развитие навыков выживания в природе.

Для детей подготовили туристические эстафеты, занятия на скалодроме, мастер-классы по вязанию узлов и ориентированию на местности, а также вечерние встречи у костра с гитарой. Смена продлится 14 дней, следующий заезд запланирован на начало июля.

В министерстве напомнили, что летом в лагере бесплатно отдыхают дети участников специальной военной операции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.