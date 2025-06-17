Палаточный лагерь запустили в подмосковном лагере «Литвиново»

В Московской области для детей участников СВО организована летняя оздоровительная кампания в лагере «Литвиново» Наро-Фоминского округа. На днях в лагере стартовала вторая смена и начал работу палаточный лагерь — проект, который успешно запустили в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ежегодно в одном из лучших лагерей нашего региона отдыхают свыше 3 тыс. детей участников СВО. Первая смена, которая проходила с 30 мая, успешно завершилась, оставив у ребят яркие впечатления. На днях 500 ребят заехали в лагерь на вторую смену и еще 70 открыли первую смену палаточного лагеря», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В лагере созданы все условия для комфортного отдыха: пятиразовое питание, спортивные игры, развлекательные мероприятия и творческие мастер-классы.

В палаточном лагере ребята размещаются в просторных утепленных палатках по 10 человек, оборудованных походными кроватями для комфортного отдыха. Пятиразовое сбалансированное питание организовано в столовой оздоровительного комплекса.

Программа смены разработана совместно с МЧС России по Московской области и в течение 14 дней участников ждет насыщенная программа с элементами начальной военной подготовки. В рамках смены пройдут занятия на скалодроме и техногенной полосе препятствий; спортивное ориентирование и работа с топографическими картами; пожарно-прикладной спорт с профессиональными инструкторами; основы безопасности в походах и оказание первой помощи; тренировки по плаванию в бассейне.

По окончании лагерной смены ребята в полном объеме проходят программу «Юный спасатель», направленной на формирование у школьников знаний и навыков в области пожарной безопасности, основ медицинских знаний, общей физической и военной подготовки, а также основ комплексной безопасности.

В ведомстве напомнили, что палаточный лагерь запустили в рамках реализации трехстороннего соглашения между министерством социального развития Московской области, Главным управлением МЧС России по Московской области и Главным управлением гражданской защиты Московской области.

Подробную информацию о лагере «Литвиново» и о порядке получения путевки для детей участников специальной военной операции можно узнать на портале «Детские лагеря в Подмосковье» по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.