Ozon поддержит российские бренды в конкурсе «Знай наших»

Российский маркетплейс Ozon второй год подряд поддержит отечественные бренды в конкурсе «Знай наших». Принять участи могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Маркетплейс помогает производителям качественной и стильной одежды и обуви выйти на новый уровень. В этом сезоне эксперты Ozon Fashion поддержат перспективные марки, готовые развиваться в онлайн-продажах. Участвовать могут бренды любого масштаба, главное — стремление создавать востребованные товары и масштабировать бизнес на интернет-площадке.

«Одежда, обувь и аксессуары — самая быстрорастущая категория на маркетплейсе Ozon: в 2024 году оборот Ozon Fashion вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом. Мы гордимся тем фактом, что сегодня две трети оборота крупнейших продавцов модных товаров приходится на отечественных производителей, и для нас крайне важна поддержка и развитие российских брендов», — заявил директор бизнес-направления Ozon Fashion Илоанга Ершова.

Во втором сезоне конкурса поддержку компании получили нижегородский дизайнерский бренд женской одежды The Clou, бренд одежды и аксессуаров для молодежи Mazminc, а также калмыкская одежда и текстиль из натуральных материалов с ароматом полевых лугов PROVANS BELIMOVA.

Победители третьего сезона конкурса получат 500 тыс. бонусов для продвижения, персональное менторство от Ozon Fashion, встречу с топ-менеджментом и информационную поддержку на год. Финалистов ждут промокоды на 5 тыс. бонусов и размещение на витрине Ozon Fashion. Это даст уникальные возможности для роста и укрепления позиций на рынке.

Конкурс «Знай наших», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2023 году. За два сезона проект получил 17 тыс. заявок из всех регионов страны. Его организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

В текущем году прием заявок продолжается до 15 мая по пяти основным номинациям и специальным категориям на сайте знайнаших.аси.рф.