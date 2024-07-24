Ознакомительные экскурсии для студентов прошли на заводе «Бецема»

Будущие технологи, инженеры, токари, фрезеровщики, наладчики, машиностроители и сварщики ознакомились с производством на заводе «Бецема» и пообщались с сотрудниками предприятия, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Перед началом экскурсий студентам рассказали о технике безопасности. Затем они узнали интересные факты об истории завода, увидели работу станков и посетили технологический центр ESAB — уникальную площадку для исследований и разработок в области сварочных технологий.

На территории завода «Бецема» расположен технологический центр ESAB, оснащённый современным оборудованием и специальными постами для демонстрации и отработки основных параметров режима сварки и резки металлов. Также в центре есть отдельные лаборатории для проведения экспериментов и тестирования разработанных методик и материалов. Благодаря этому завод «Бецема» одним из первых получает доступ к передовым технологиям для их дальнейшего внедрения.

Мощная производственная база и собственное конструкторское бюро позволяют предприятию выполнять полный спектр работ — от проектирования до изготовления специализированных автомобилей и прицепов, дорожно-строительной техники, технологического оборудования для цементной, химической и металлургической промышленности, установок для гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов.

В конце экскурсии студенты задали интересующие их вопросы. Они узнали об уровне заработной платы, имеющихся вакансиях, условиях труда и особенностях экспорта в годы санкционных ограничений. Также студенты посетили дочернее предприятие завода — производственные цеха компании «Бестром», выпускающей упаковочные машины, не уступающие по качеству и техническим характеристикам лучшим мировым образцам.

Экскурсии способствуют созданию положительного имиджа компании и повышению интереса к дальнейшему трудоустройству.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».