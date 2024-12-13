Ожоги и отравления: химик рассказал о вреде бенгальских огней

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин рассказал, что бенгальские огни могут причинить серьезный вред здоровью, включая отравление, ожоги глаз и кожи, поэтому при их использовании необходимо соблюдать правила безопасности, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам Мустафина, в составе пиротехнической смеси бенгальского огня может быть целый ряд токсичных веществ, которые могут вызвать у человека аллергические реакции или отравление.

В цветных бенгальских огнях может содержаться сернистая сурьма, а при сгорании — выделяться фенол и формальдегид. Эти вещества могут спровоцировать головную боль, рвоту, головокружение, одышку, учащенное сердцебиение, бронхоспазм.

«Продукты неполного сгорания от бенгальских огней могут сыпаться на продукты питания, на стол. Ничего хорошего не будет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм», — предупредил химик.

По его словам, многие твердые металлы очень долго выводятся.

Он добавил, что при попадании искры в глаз можно получить ожог роговицы. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Чтобы избежать неприятностей и травм, эксперт советует поджигать бенгальские огни только на улице, держа их на вытянутой руке под наклоном, чтобы искры не попали на кожу, на расстоянии не менее 30 сантиметров от лица. Кроме того, ими нельзя размахивать и не стоит давать их маленьким детям.