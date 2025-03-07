Ожидания и реальность: психолог объяснила взгляды мужчин и женщин на 8 Марта

Ссоры между парами часто возникают из-за недопонимания, так как люди видят одни и те же вещи по-разному. При этом особенно обидно будет поссориться в канун 8 Марта. О том, как этого избежать, РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.

«Существует немало предубеждений, как у мужчин, так и у женщин. О том, что мужчины не хотят ничего дарить на 8 Марта. То есть, они это воспринимают как обязанность, что их заставили дарить подарки на праздник. Женщины же ожидают подспудно, что их должны завалить цветами и подарками. И это вызывает очень много конфликтов, потому что ожидания от праздника совершенно разные», — считает Жданова.

Самое простое и в то же время разумное, что может сделать мужчина — это спросить свою вторую половинку напрямую о том, какой бы подарок она хотела. И делать это надо не в день праздника, а сильно заранее.

Жданова отмечает, что некоторым мужчинам не нравится праздновать что-либо. Психолог советует заранее проговаривать такие моменты, чтобы избежать ненужного конфликта.

«Здесь самое главное — сказать самому мужчине, что он хочет и что он может сделать. Помните, что самое важное — когда мужчина ценит женщину не только 8 марта, а на протяжении всего года», — заключила Жданова.