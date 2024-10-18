Ожидания и реальность: почему новогодние праздники могут разочаровать

От новогодних праздников может возникнуть разочарование из-за несоответствия ожиданий и реальности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Уже сейчас многие россияне ждут праздников, а в магазинах появились новогодние товары, хотя за окном только середина октября.

«Безусловно, от новогодних праздников может возникнуть разочарование из-за несоответствия ожиданий и реальности. Это типично для человеческих переживаний: мы все надеемся, что события сложатся именно так, как нам хотелось бы. Однако чрезмерное усердие, например, когда хозяйка готовит большое количество блюд для праздничного стола, часто приводит к тому, что она не успевает насладиться отдыхом», — сказала Крашкина.

Она добавила, что усталость может довести до сонливости, что затрудняет полноценный отдых. Такое разочарование может проявляться по-разному у каждого, и это вполне естественно.

«При этом предновогодний период — подготовка к встрече Нового года — пожалуй, одно из самых чудесных времен года. На мой взгляд, этот период начинается во второй половине октября, когда тепло уходит, листья облетели, а краски природы приобретают серо-черно-коричневые оттенки. В такие моменты каждому из нас хочется хоть ненадолго вернуться к ярким краскам и ароматам лета», — заявила психотерапевт.

Крашкина отметила, что именно поэтому новогодние базары, которые начинают открываться в магазинах, так притягивают внимание. Ожидание Нового года и создание праздничной атмосферы приносят людям тепло и энергию.

«Мы начинаем продумывать, как будем встречать Новый год, с кем его проведем, и, безусловно, предвкушаем время отдыха, когда можно немного расслабиться. Погружение в процесс выбора подарков, их покупка и посещение предновогодних ярмарок наполняют нас не только радостью, но и дарят здоровье, улыбки и ощущение добра», — заключила специалист.