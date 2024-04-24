Озеро Ыгышма ушло под землю в Башкирии

В Башкирии пятый раз за 100 лет озеро Ыгышма ушло под землю, сообщается на странице историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш».

Так, озеро уходило под землю в 1921, 1975, 2021 и 2022 годах, но позднее наполнялось вновь.

Один раз после ухода воды на дне выросли береза и ива. А когда водоем наполнился, деревья вместе с грунтом поднялись и стали медленно плавать по направлению ветра (по-башкирски «ығышып»). Поэтому и появилось название озера.

Ыгышма имеет карстовое происхождение. Огромная котловина наполняется талыми и подземными водами.