Озеро Лемешинское в Подмосковье расчистят в 2025 году

В Московской области подвели итоги голосования по очистке прудов, которое проходило через мобильное приложение «Добродел» или на портале «Решаем вместе», сообщает прес-служба администрации горокруга Шатура.

Жители городского округа Шатура активно поддержали озеро Лемешинское в поселке Мишеронском, и в следующем году его расчистят по областной программе. За водоем проголосовали более тысячи человек. Пруд в селе Середниково не набрал необходимое количество голосов пользователей портала «Добродел» — жителей округа. Каждый житель мог проголосовать только за один водоем.

Программа губернатора «100 водоемов» стартовала в 2021 году. На водных объектах реализуется целый комплекс мероприятий по сбору мусора и ряски. Мусор со дна специалисты убирают при помощи плавучего экскаватора. Прибрежную зону очищают от мусора и сухостоя.

По поручению губернатора Московской области министерство экологии и природопользования региона продолжает реализацию программы «100 прудов и озер». В 2025 году планируется расчистка 20 водоемов общей площадью около 300 гектаров, отобранных в 17 городских округах области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.