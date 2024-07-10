Оздоровительный лагерь «Салют» Ленинского округа посетили сотрудники ГАИ

В Ленинском городском округе сотрудники ГАИ побывали в лагере «Салют» поселка Володарского, подготовив интерактивную программу, чтобы познакомить детей со своей профессией, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы пришли сюда, чтобы рассказать и показать ребятам, как устроена профессия сотрудника ГАИ, а также напомнить о правилах поведения на дороге, о том, как надо передвигаться по проезжей части на средствах индивидуальной мобильности», — приводятся в сообщении слова начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу Анатолия Баландина.

Он добавил, что программа была подготовлена в игровой форме, чтобы детям было интересно.

Стоит отметить, что ребятам не только показали инсценировку рабочего процесса кинологов, но и разрешили померить служебную экипировку, а также передать сообщение по громкой связи, пользуясь рацией.

«Я попробовала померить бронежилет, мне очень понравилось. Было очень интересно и познавательно узнать, как работают сотрудники ГАИ», — поделилась воспитанница лагеря «Салют».

Пресс-служба добавила, что день в лагере не закончился только лишь экскурсией в профессию — сотрудники госавтоинспекции также показали детям видеоролики на тему важности соблюдения правил ПДД.

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