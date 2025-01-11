Овчинский: за январские праздники «Макет Москвы» посетили более 24 тыс человек

С 29 декабря по 8 января для гостей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ была организована специальная праздничная программа, которую посетили свыше 24 тыс. человек, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Количество посетителей «Макета Москвы» в период новогодних праздников увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

«Кроме основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек, организовали 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тыс. индивидуальных консультаций», — уточнил министр.

Павильон посетили в том числе туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.

Викторины помогли москвичам и гостям столицы поближе узнать историю празднования Нового года в России, а также изучить интересные факты об архитектурном макете города.

Большой интерес у посетителей вызвал просмотр светотехнических шоу, в которых задействован сам макет, освещение, управляемое специальным программным обеспечением, широкоформатный видеоэкран и звуковой ряд, сопровождающий программу.

Макет Москвы площадью 429 кв. м представляет собой модель центральной части города и включает более 23 тыс. зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью. Макет интересен своей реалистичностью: в положенное время на Спасской башне бьют куранты, на зданиях с точностью воссозданы барельефы и панно.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.