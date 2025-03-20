Овчинский: в Зеленограде расселено более 10 домов по реновации

В Зеленоградском административном округе в рамках программы реновации расселены 12 старых домов. Все их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Уточняется, что после расселения ветхие дома подлежат демонтажу, а на освобожденной территории возводят новые дома по реновации.

«Переселение в Зеленоградском административном округе началось в 2020 году, когда под заселение были переданы новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Сегодня количество новых зданий, переданных под заселение, достигло семи — три в районе Старое Крюково и еще четыре в Крюкове. Жители 12 старых домов полностью переехали в новые квартиры по стандартам реновации. В них готовая улучшенная отделка, благодаря которой можно сразу переехать в новое жилье, не тратя время на дополнительный ремонт», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский отметил, что придомовую территорию благоустроили: озеленили, оборудовали детские и спортивные площадки, установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Узнать подробнее о квартирах и домах по программе можно по ссылке.