Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» отметят День студента

В выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 25 января для гостей проведут экскурсионную программу «Москва глазами студентов» и тематическую викторину, которая будет посвящена современной жизни и истории столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Тему студенческой жизни столицы программа раскроет через культурные традиции и яркие аспекты.

«В рамках мероприятия для всех желающих в павильоне проведут тематическую экскурсию, во время которой расскажут о значимых образовательных учреждениях Москвы, лучших кампусах и студенческих местах города. Участники также узнают, кому принадлежит идея создания первого университета, на территории какого вуза расположено более 100 уникальных исторических экспонатов и где московские студенты могут провести досуг», — отметил Овчинский.

Он уточнил, что присоединиться к экскурсионной программе можно в 11:10, 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10

Для гостей приготовили увлекательную викторину с призами. После экскурсий участники смогут ответить на вопросы о градостроительстве и урбанистике, архитектурных стилях учебных заведений Москвы и истории столицы. Викторины будут проводить в 11:40, 13:40, 15:40, 17:40 и 19:40. Для участия необходимо скачать мобильное приложение «Макет Москвы» или открыть страницу «Макет Москвы» на портале павильона и ответить на 10 вопросов.

Со знаковыми объектами Москвы, а также с историей создания архитектурного макета города гости познакомятся во время обзорной экскурсии в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. На ней расскажут, почему Москва является городом на семи холмах, о радиально-кольцевой структуре столицы, как возникла идея создания макета Москвы. Также можно будет посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Посетители выставки смогут увидеть светотехнические представления. Шоу будет проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. Вход будет свободный, предварительная регистрация не требуется.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно ежедневно с 10:00 до 20:00 бесплатно. Исключение — понедельник.

Узнать подробную информацию, изучить расписание светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно через портал www.maketmoskvy.ru, при помощи мобильного приложения «Макет Москвы» или по телефонам: +7 (925) 237-37-29 и +7 (925) 237-37-28.