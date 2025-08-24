Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» отметят День российского кино

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 27 августа пройдет празднование Дня российского кино. Посетителей ожидает захватывающее путешествие по фильмам, где главным героем выступила сама столица, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для всех посетителей будет организована видеоэкскурсия «Москва в кино» длительностью 35 минут. Сеансы запланированы на 12:00, 15:00 и 18:00. Гости смогут наблюдать, как менялась Москва на протяжении разных лет — с 30-х годов прошлого века до настоящего времени, а также откроют для себя занимательные детали о знаменитых площадках, где велись съемки. Проходить регистрацию для участия не нужно.

«Павильон „Макет Москвы“ дает уникальную возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета и по-новому взглянуть на знакомые места города. В День российского кино мы подготовили специальную программу — во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что после каждого сеанса посетителей ждет интерактивная викторина, где можно будет проверить свои познания в кинематографе и градостроительном развитии Москвы.

Главной изюминкой программы станет шанс сопоставить кинематографические изображения столицы с ее реальным архитектурным обликом, представленным на детализированном макете. Гости павильона смогут оценить, насколько сохранились исторические места из известных кинолент и как преобразились локации, знакомые по кадрам из советского и российского кино.

Попасть в павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Узнать более детальную информацию, посмотреть расписание световых шоу, а также зарегистрироваться на экскурсии можно на официальном сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.