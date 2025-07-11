Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» открыли фотовыставку знаковых объектов

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На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» стартовала новая фотовыставка, приуроченная ко Дню архитектора и посвященная знаковым местам столицы. В экспозиции представлены 12 световых панелей, на которых можно увидеть архивные и современные снимки более 20 известных московских объектов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Выставка проходит во входной зоне павильона и открыта для бесплатного посещения до 31 августа включительно в часы работы павильона.

«Новая выставка — это летопись московской архитектуры. Каждое здание рассказывает свою уникальную историю, формируя неповторимый облик столицы. В экспозиции представлены знаковые памятники архитектуры: от легендарных сталинских высоток, визитной карточки города, до величественных вокзалов, соединяющих разные эпохи и стили. Здесь же можно увидеть инновационную Шуховскую башню и культурные учреждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что гости также увидят историческое здание Большого театра, авангардный дом Наркомфина, Российскую государственную библиотеку и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Для более глубокого знакомства с историей каждого объекта выставка дополнена информационными справками, рассказывающими об архитектурных особенностях и значимости этих зданий.

Павильон «Макет Москвы» открыт для бесплатного посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Дополнительную информацию, расписание световых шоу и возможность записи на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28, +7 (925) 237-37-29.