Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» откроется новая выставка во Всемирный день поэзии

21 марта в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ отметят Всемирный день поэзии. Для гостей приготовили тематическую программу из светотехнических представлений, фотовыставки и поэтических выступлений, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Посетители смогут увидеть светотехнические шоу, в которых стихи о столице оживут благодаря игре света, динамичному видеоряду и лирической музыке.

«В субботу 21 марта с 15:00 сотрудники павильона будут читать стихотворные произведения известных поэтов о Москве. При этом каждый желающий также сможет попробовать свои силы в чтении стихов перед публикой в режиме свободного микрофона. Кроме того, в этот день откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка. Она отражает встречу прошлого и будущего, демонстрируя, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов. Посетить фотовыставку можно будет до 11 апреля включительно», — отметил Овчинский.

В пресс-службе департамента градостроительной политики столицы подчеркнули, что павильон «Макет Москвы» — один из самых посещаемых на территории ВДНХ. Его главный экспонат — архитектурный макет столицы, на котором представлено более 23 тыс. зданий и сооружений, воссозданных с абсолютной точностью в масштабе 1:400.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы», по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.