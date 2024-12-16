Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» можно исполнить детские мечты

На ВДНХ в выставочном павильоне «Макет Москвы» установлена новогодняя елка с пожеланиями подопечных столичных благотворительных фондов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Каждый посетитель «Макета Москвы» сможет стать персональными Снегурочкой или Дедом Морозом для ребят. Для этого нужно выполнить пожелание с доброй елки. В елочных шарах скрыты пожелания в нескольких направлениях — экскурсии, подарки-события, товары для хобби, доступные музыкальные инструменты, книги и развивающие материалы.

Как отметил Овчинский, в рамках акции для подопечных столичных социально ориентированных некоммерческих организаций в павильоне пройдет тематическая интерактивная экскурсия по архитектурному макету Москвы.

«Ребята смогут изучить историю столицы и поближе познакомиться с ее главными достопримечательностями. Мы стремимся вдохновить новое поколение на творчество и познание, рассказывая о важности устойчивого развития и формирования комфортной городской среды», — сказал Овчинский.

Каждый посетитель павильона сможет менять дневное и ночное освещение, управлять подсветкой всего макета или отдельных улицы, района и здания, а также включить в макетном городе облака и радугу.

Для участия в акции необходимо снять шар с елки, посетить портал акции, а затем заполнить форму заявки для исполнения желания. По итогам подтверждения заявки нужно дождаться, когда позвонит представитель НКО и договориться с ним о дате передачи подарка для подопечного. Акция стартовала 3 года назад, и за это время было исполнено более 2,5 тыс. детских желаний.

Павильон «Макет Москвы» доступен для бесплатного посещения каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Подробная информация, расписание VR-аттракциона и светотехнических шоу, а также запись на экскурсии доступны на портале www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» и по телефонам +7 (925) 237-37-29 и +7 (925) 237-37-28.