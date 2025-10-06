Овчинский: в Москве прошел слет молодых специалистов строительной отрасли

В Москве прошел XVII слет молодых специалистов строительной отрасли, организованный департаментом градостроительной политики города. Участие в нем приняли более 350 представителей Молодежного совета комплекса градостроительной политики и строительства столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Основными задачами мероприятия стали повышение привлекательности строительных профессий, укрепление корпоративного духа, развитие навыков командного взаимодействия и раскрытие личностных качеств молодых специалистов. Кроме того, в рамках стройслета участники смогли обменяться практическим опытом с более опытными коллегами и завязать новые деловые знакомства.

«Уже 24 года Молодежный совет комплекса градостроительной политики и строительства объединяет талантливую и энергичную молодежь, которая своим трудом строит лучший город на земле. Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности Градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Он уточнил, что в текущем году в мероприятии приняли участие 33 команды. Это указывает на растущий интерес к строительной отрасли у молодого поколения.

Слет молодых специалистов служит традиционной площадкой, где встречаются разные поколения строителей для обмена знаниями и укрепления кадрового резерва комплекса. Данное событие наглядно показывает успешность планомерной работы по привлечению и профессиональному росту молодых талантов в одной из важнейших сфер городского хозяйства.

Департамент градостроительной политики Москвы продолжает осуществлять программы, нацеленные на помощь молодым специалистам и создание кадрового резерва для воплощения масштабных проектов развития столицы.

