Овчинский: в ЕКЦ обработали более 11 тыс обращений в III квартале 2025 года

Единый контактный центр (ЕКЦ) комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в период с июля по сентябрь 2025 года обработал свыше 11 тыс. обращений жителей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, значение этого показателя на 27% превысило цифры за тот же промежуток прошлого года, что говорит о повышении уровня доверия москвичей к Единому контактному центру.

«Основной приоритет в работе ЕКЦ — обеспечение оперативной и эффективной обработки запросов. Почти все поступившие обращения — 98% — были разрешены в течение одного рабочего дня. Кроме того, среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20%. По результатам опросов 94% респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Обращения от горожан постоянно изучаются и служат основой для выработки конкретных предложений по улучшению градостроительной политики и развитию городской инфраструктуры.

ЕКЦ был создан для оказания справочно-информационных услуг как для застройщиков, так и для жителей по всем темам, связанным со строительством и градостроительством. Через Единый контактный центр москвичи могут быстро узнать о программе реновации, запланированных и возводимых объектах, стадиях реализации строительных проектов и других вопросах.

Для уточнения деталей о реализации программы реновации или получения консультации по строительной тематике можно позвонить по телефону: +7 (499) 401-01-01 в будни с 8:00 до 20:00, написать на электронную почту: help@str.mos.ru или воспользоваться электронной формой на портале Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и на портале «СтроимПросто».