Овчинский: свыше 320 учащихся кадетских классов Москвы посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ

27 сентября на ВДНХ прошла ежегодная торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса, в которой приняли участие свыше 320 учащихся кадетских классов, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Сотрудники павильона провели для ребят обзорные интерактивные экскурсии по миниатюрной столице. Участники познакомились с главными достопримечательностями центра Москвы, узнали об идее создания макета, изучили радиально-кольцевую структуру города и выяснили, почему Москву называют городом на семи холмах.

«Павильон „Макет Москвы“ — одно из самых востребованных мест для образовательных групп. Ежедневно сюда приезжают школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений из Москвы и других городов. Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву в самых разных ракурсах», — поделился Овчинский.

Интерактивные камеры и сенсорные экраны по периметру макета позволяют детально рассмотреть каждое здание, а 40-кратное увеличение открывает доступ к мельчайшим деталям.

Многоканальная звуковая система павильона создает уникальные аудиоэффекты, дополняя возможности светотехнических шоу, интерактивных экскурсий и световых визуализаций. Это обеспечивает более глубокое и качественное погружение в демонстрацию макета, его зданий и объектов.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.