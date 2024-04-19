Овчинский: столичная промышленность наращивает производство оборудования

Московские предприятия, выпускающие оборудование, наращивают мощности – с начала года растет производство газоанализаторов, металлорежущих инструментов и банкоматов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Столичные производители выпускают оборудование для промышленности, банковского сектора, сферы услуг, строительства и других отраслей экономики. Только в прошлом году производство машин и оборудования выросло на 25,2% по сравнению с показателями 2022-го. В начале 2024 года компании продолжили увеличивать выпуск продукции», — сказал Овчинский.

Он добавил, что московский разработчик нарастил выпуск банкоматов в 5 раз за I квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а производитель ленточных пил – на 30%.

Московская компания «САГА Технологии» разрабатывает и производит электронные очереди, кассы самообслуживания, информационные и платежные терминалы, автоматические депозитные машины, банкоматы и многое другое. Предприятие успешно реализует изделия в России и развивает экспортные направления.

«Наша компания регулярно наращивает производство. Мы стремимся создать современные, а главное нужные устройства для заказчиков, клиентов и простых людей. Регулярный рост выпуска и отгрузки показывает неподдельный интерес к продукции локального производства. По показателям нашей компании и других можно смело сказать, что спрос на отечественные разработки растет ежегодно», — рассказала коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

Производственная компания «Ленточные пилы» специализируется на разработке и выпуске дисковых и ленточных пил. Изделия устанавливают в станки для резки. Пилы создают из твердых и быстрорежущих сплавов, которые предназначены для работы по металлу. У предприятия есть отельный сегмент пил для резки авиационных и жаропрочных сталей, а также титана.

Другая московская компания – «Промприбор-Р» – разрабатывает и производит оборудование для газового анализа. Новые датчики – газоанализаторы в арктическом исполнении. Их выпускают специально для предприятий, которые работают в экстремальных или сложных климатических условиях. Устройства позволяют обнаруживать превышение безопасных концентраций взрывоопасных газов и опасных токсичных паров в местах пребывания персонала и проведения работ.