Овчинский: специалисты ЕКЦ за лето обработали более 11,6 тыс обращений жителей

В летний период 2025 года сотрудники Единого контакт-центра (ЕКЦ), который входит в структуру Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, приняли и обработали более 11,6 тыс. обращений от жителей столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Деятельность Единого контакт-центра направлена на оказание справочных и консультационных услуг гражданам и застройщикам по всем темам, связанным со строительством и градостроительной политикой. Центр позволяет москвичам быстро получать сведения о программе реновации, темпах возведения различных объектов, стадиях выполнения строительных проектов и других вопросах.

«Летом 2025 года более половины обращений граждан, 6,8 тысячи запросов, касались вопросов реновации, что подчеркивает важность этой программы для москвичей и их заинтересованность в ее реализации. Чаще всего жителей интересуют вопросы о порядке предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроках переселения и строительстве стартовых площадок. Больше всего обращений по теме реновации поступило от жителей Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что специалисты Единого контакт-центра предоставили им более двух тысяч консультаций в телефонном режиме, по электронной почте, а также через портал mos.ru.

При поступлении вопросов, относящихся к программе реновации, эксперты ЕКЦ разъясняют процедуру переезда в новое жилье. Процесс начинается с получения жителями письма с предложением и приглашения на осмотр квартиры. После оформления заявления о согласии на переезд и подписания договора на новую недвижимость осуществляется регистрация перехода права собственности. Далее горожанам оказывается поддержка в организации переезда. Завершаются все процедуры оформлением регистрации по месту жительства и открытием лицевых счетов.

Для получения детальной информации о реализации программы реновации или консультации по строительной тематике можно позвонить по номеру: +7 (499) 401-01-01 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, написать на электронную почту: help@str.mos.ru или воспользоваться электронной формой на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и на портале «СтроимПросто».