Овчинский: онлайн-сервис на инвестпортале сократил письменные запросы по КРТ

Год назад на Инвестиционном портале столицы был запущен цифровой сервис для проверки участков, входящих в зоны реорганизации по механизму комплексного развития территорий (КРТ). За это время им воспользовались порядка 48 тыс. раз, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Сервис зарекомендовал себя как удобный инструмент для застройщиков, инвесторов и других заинтересованных сторон. Благодаря его работе за год значительно уменьшилось количество письменных запросов, направляемых в Градостроительный комплекс.

«Платформа доступна для всех желающих на Инвестиционном портале города Москвы в разделе „Каталог сервисов“ и на официальном сайте московской программы КРТ. Внедрение сервиса — еще один шаг города навстречу инвесторам и застройщикам. Возможность найти информацию онлайн о конкретном участке или объекте, включенном в границы КРТ, упрощает взаимодействие с органами власти, экономит время и позволяет избежать бумажной волокиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Для работы с сервисом необходимо авторизоваться. После регистрации пользователь вводит кадастровый номер участка или капитального объекта, и система показывает, входит ли он в границы КРТ. Если по данному участку уже подготовлен проект решения, его можно изучить по ссылке на портале mos.ru, где публикуются все подобные документы с деталями планируемой застройки, включая типы объектов, параметры и сроки реализации.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.