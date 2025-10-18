Овчинский: около 150 тыс человек посетили павильон «Макет Москвы» в III квартале

Павильон «Макет Москвы», расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, входит в число самых популярных объектов выставки. За три месяца — с июля по сентябрь — его гостями стали порядка 150 тысяч жителей и туристов, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Среди посетителей были представители разных городов и стран. В течение третьего квартала в павильоне организовали 13 специальных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, таким как День города, День строителя, пятилетие программы КРТ, День семьи, любви и верности, День российского кино, День знаний, и другим праздникам.

«Павильон „Макет Москвы“ — уникальное пространство, где посетителям в увлекательном формате рассказывают о развитии Москвы. Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков. Так, с июля по сентябрь 2025 года для гостей павильона провели более 150 обзорных и тематических экскурсий, около 150 интерактивных викторин, а также свыше 1,4 тыс. светотехнических представлений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский уточнил, что всего за III квартал «Макет Москвы» принял около 150 тыс. человек.

Павильон «Макет Москвы» продолжает играть значительную роль в культурно-просветительской жизни города. Он дарит уникальный шанс взглянуть на столицу с высоты птичьего полета и познакомиться с ее прошлым, настоящим и будущим. Особенный интерес у публики вызвали события, посвященные международным и российским праздникам, которые позволили не только глубже узнать город, но и стать участником интерактивных программ.

Посещение павильона «Макет Москвы» и все его услуги предоставляются бесплатно. Он открыт каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Подробная информация, расписание светотехнических шоу и запись на экскурсии доступны на официальном сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.