Овчинский: новогодний строительный кран появится на катке в Парке Горького

К Новому году на катке в парке Горького установят тематическую арт-инсталляцию в виде строительного башенного крана, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Известно, что данная арт-инсталляция появится в рамках фестиваля «Зима в Москве» и станет не только визуальным украшением парка, но и местом для общения и обмена впечатлениями.

«22 декабря на катке в Парке Горького состоится открытие уникальной инсталляции к Новому году. Арт-объект в виде строительного башенного крана и жилого дома — символ программы реновации, одного из крупнейших градостроительных проектов столицы. В течение дня посетители площадки смогут получить сладкие сувениры, а в наших социальных сетях пройдет розыгрыш памятных подарков», — уточнил Овчинский.

Инсталляция в парке Горького дополняет тематическое оформление башенных кранов, которые находятся на стройплощадках по реновации и крупных инвестиционных объектах. Такие проекты формируют положительный имидж объектов и вовлекает жителей в процесс преображения города.

Увидеть инсталляцию можно с 22 декабря и до конца работы катка в 2025 году.