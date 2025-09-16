Овчинский: началось межрегиональное тестирование сервиса «Цифровой нормоконтроль»

Летом стартовал межрегиональный пилотный проект по тестированию сервиса «Цифровой нормоконтроль», разработанного столичным Центром искусственного интеллекта в градостроительстве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

В проекте принимают участие 9 регионов РФ: республики Карелия и Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области.

«Этот проект — важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов. Мы уверены, что „Цифровой нормоконтроль“ станет эффективным инструментом для регионов России», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Известно, что Центр ИИ в градостроительстве функционирует на базе Департамента градостроительной политики Москвы и занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса и горожан. Его задача — разработка и внедрение инновационных решений для различных задач градостроительной отрасли.

Итоги пилотного тестирования будут подведены в октябре текущего года. После доработки и модернизации с учетом рекомендаций экспертной группы сервис будет готов к внедрению в регионах.

Ранее на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме между мэром Москвы Сергеем Собяниным и заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным было подписано соглашение, которое направлено на обеспечение тиражирования и масштабирования лучших московских практик и цифровых сервисов в других субъектах РФ.