Овчинский: на площадке «Пространство» пройдет лекция об архитекторе Осипе Бове

На корпоративной площадке департамента градостроительной политики «Пространство» 27 февраля пройдет гостевая лекция о реализации градостроительных замыслов Бове по преображению Москвы в начале XIX века. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Осип Бове — знаменитый архитектор, сыгравший ключевую роль в восстановлении Москвы после пожара 1812 года. Его работы помогли городу вернуть статус сердца великой державы, победившей армию Наполеона.

«Лекция „Восставшая из пепла 1812 года“ пройдет 27 февраля в 19:00. Слушатели узнают о восстановлении, реконструкции и реализации исторических градостроительных планов Москвы, которые во многом определили ее современный облик. Участники лекции познакомятся с идеями Бове по созданию величественного Большого театра, восстановлению Кремля и преображению Красной площади», — отметил Овчинский.

Лекцию проведет Александр Калинин, эксперт и ведущий библиотекарь БАУ — Библиотеки архитекторов и урбанистов.

Библиотека архитекторов и урбанистов, основанная в 1930 году, представляет собой уникальный научно-технический фонд, специализирующийся на литературе по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках. Сегодня она является важным ресурсом для специалистов, студентов и всех, кто увлекается городскими пространствами, их историей и развитием. Здесь можно получить доступ к редким изданиям, заказать подбор литературы у библиотекаря, посетить тематические мероприятия или поработать в уютном читальном зале.

Лекция пройдет по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте центра «Пространство» по указанной ссылке.

Дополнительную информацию о центре можно найти по ссылке или по телефону 8 (499) 250-00-23.