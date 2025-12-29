Овчинский: на баннерных сетках и кранах Москвы появились новогодние поздравления

В преддверии Нового года в Москве празднично оформили свыше 100 объектов, где ведутся строительные работы. Новогодние поздравления разместили на защитных сетках и башенных кранах этих площадок, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жители города смогут заметить на стройках не только праздничные пожелания, но также изображение герба Москвы и эмблему столичного Стройкомплекса.

«Башенные краны и баннеры с поздравлениями можно увидеть, например, на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина и многофункционального комплекса „Олимпийский“. Второй год подряд поздравления на высоте — символ зимы в Москве. Преображение строительных объектов органично вливается в общий праздничный антураж столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что это наглядный пример того, как градостроительная стратегия Москвы сочетает современные подходы к развитию городского пространства с сохранением традиций и формированием праздничного настроения.

До конца декабря 2025 года общее число украшенных башенных кранов и баннеров составит более 100 единиц. Они будут установлены на более чем 80 площадках, включая территории, где возводятся новые жилые дома в рамках программы реновации. На строительных кранах москвичи прочтут добрые пожелания и слоганы: «Строим мечты вместе», «Строим праздник для всех», «Строим мечты в новом году», «Новый год — новые вершины», «Новый год — новый дом».

Для праздничного оформления башенных кранов были разработаны специальные дизайн-макеты. Они выполнены в сочной, яркой палитре, чтобы быть хорошо заметными.