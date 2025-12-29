Овчинский: «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу на новогодние праздники

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную программу для москвичей и гостей столицы на новогодние праздники, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

С 30 декабря по 11 января гости «Макета Москвы» смогут увидеть светотехнические представления и присоединиться к обзорным экскурсиям, а также принять участие в тематических викторинах и выиграть памятные призы.

«Традиционно в новогодние каникулы мы проводим в „Макете Москвы“ мероприятия, которые дают возможность не только интересно провести время всей семьей, но и больше узнать про развитие столицы и градостроительные решения. Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии по „Макету Москвы“ пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10, а сразу после них все желающие могут присоединиться к новогодней викторине. В павильоне также можно будет отправить открытку с поздравлениями по России своим родным и близким, опустив пожелания в почтовый ящик в фойе на выходе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Чтобы присоединиться к праздничной викторине, нужно установить мобильное приложение «Макет Москвы». Участники мероприятия узнают о главном столичном катке, первой новогодней московской елке и памятном районе города, в котором жила Надя Шевелева из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В праздники посетителям макета также представят фотовыставку новогодних открыток разных десятилетий в фойе павильона. Тут можно будет увидеть новогоднюю Москву с дореволюционного времени по настоящие дни.

Павильон расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. В праздничные дни посетить его можно будет с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января.