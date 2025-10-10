сегодня в 11:54

Овчинский: идет прием заявок на участие в фотоконкурсе «Геометрия прогресса»

Объявлен старт приема работ на творческое состязание по фотографии «Геометрия прогресса». К участию приглашаются как опытные фотографы, так и любители, без ограничений по возрасту и географии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Задача конкурса — продемонстрировать преображение архитектурного вида столицы, ее современную и удобную городскую среду, новые жилые районы, парковые зоны и мосты. Участникам предлагается передать через кадр ритм и гармонию мегаполиса, показав Москву с неожиданного ракурса.

«Москва стремительно развивается — появляются новые жилые комплексы, школы, детские сады, спортивные комплексы, офисные здания, благоустроенные улицы и дворы, мосты, транспортные узлы и общественные пространства. Фотоконкурс „Геометрия прогресса“ позволит увидеть перемены глазами самих жителей. Это возможность показать динамику столицы, ее энергию и архитектурное многообразие. Оценивать работы будут по нескольким критериям: художественная выразительность, оригинальность взгляда и соответствие теме конкурса», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский отметил, что наиболее яркие снимки включены в итоговую выставку, посвященную архитектурной эволюции Москвы. Фотоработы финалистов составят масштабную визуальную летопись развития города.

Подать заявку можно до 20 декабря 2025 года на специальной странице конкурса. Участвовать могут фотографии, запечатлевшие 24 городских объекта, перечисленных в положении конкурса.

Церемония награждения авторов лучших работ пройдет весной 2026 года. Победители получат ценные призы и подарки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса на лучшие строительные проекты.

