Овчинский: фотовыставка «Московские кварталы» открылась в парке Горького

Департамент градостроительной политики Москвы открыл фотовыставку о программе «Московские кварталы». Экспозицию можно бесплатно посетить в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького до 31 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Программа «Московские кварталы» предусматривает строительство комфортабельных квартир для открытой продажи в современных жилых комплексах. Их возводят параллельно с созданием полноценной городской инфраструктуры. Все стадии процесса — от планирования территории и разработки проектов до сдачи объектов в эксплуатацию и заселения — находятся под полным контролем города.

«Фотовыставка покажет жителям и гостям столицы, как проекты городского застройщика отражают высокий уровень профессионализма в сфере градостроительства. Программа “Московские кварталы” комплексно улучшает качество жизни москвичей благодаря квартальному подходу, так как новые дома возводят вместе с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Город постоянно анализирует потребность в жилье на годы вперед, исходя из прогноза и с учетом планов застройки конкретного района. В результате современные комфортные новостройки появляются именно там, где они нужны», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что подобные проекты помогают создавать гармоничную городскую среду, что важно для всех москвичей. Увидеть выставку можно бесплатно до конца декабря.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».