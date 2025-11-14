Овчинский: эксперты ЕКЦ провели около 500 консультаций застройщиков

Специализированное экспертно-консультационное подразделение, функционирующее в структуре Единого контактного центра (ЕКЦ) столичного комплекса градостроительной политики и строительства, было создано в марте 2022 года. За время своей работы его эксперты провели 480 консультаций для представителей строительной отрасли по сложным вопросам, возникающим в сфере строительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Большинство обращений связано с необходимостью исправления замечаний, приведших к отказам в предоставлении разрешительной документации на строительство.

«Деятельность подразделения Единого контактного центра направлена на создание комфортных условий для работы застройщиков и оперативное решение сложных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов. Системная экспертная поддержка позволяет не только ускорить получение разрешительной документации, но и повысить качество подготовки документов, что способствует своевременному вводу объектов и развитию строительной отрасли столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что с момента запуска подразделения консультационной помощью воспользовались 480 представителей строительного сообщества, из них 120 — с начала 2025 года.

Эксперты центра осуществляют всестороннее сопровождение на всех стадиях реализации проектов — начиная от регулирования земельно-правовых отношений и корректировки правил землепользования и заканчивая кадастровым учетом и регистрацией прав на возведенные объекты. Специалисты не только объясняют причины отказа в выдаче тех или иных документов, но и помогают исправить недостатки в бумагах, а также составляют детальные пошаговые руководства с четкими временными рамками для каждого этапа строительных процедур.

Единый контактный центр оказывает справочно-консультационные услуги как застройщикам, так и гражданам по всем вопросам, касающимся градостроительства и строительства, гарантируя прозрачность и доступность процессов для каждого участника.

Для уточнения информации или получения консультации можно обратиться в ЕКЦ по телефону: +7 (499) 401-01-01 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Обращения от жителей также принимаются по электронной почте: help@str.mos.ru, через специальную форму на портале «СтроимПросто» и на сайте Градостроительного комплекса Москвы.