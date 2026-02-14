Овчинский: дом по программе реновации построили в Зеленограде

В столичном районе Крюково подошло к концу возведение ЖК по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь новостройки составляет более 60 тыс. кв. м. Новостройка расположена по адресу: ул. Заводская, д. 10, корп. 1, 2, на месте расселенных по реновации домов № 6А, 8, 10 и 12А.

«Жилой комплекс по программе реновации состоит из трех корпусов переменной этажности. Они образуют закрытый двор, который комплексно благоустроили. Здесь оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также место для отдыха. Дом разделен на восемь секций, в нем 580 квартир, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет более 35 тысяч квадратных метров. В квартирах выполнена улучшенная отделка. Новостройка находится в шаговой доступности от станции Зеленоград — Крюково третьего Московского центрального диаметра. Рядом есть детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и аптеки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме и на прилегающей территории предусмотрена безбарьерная среда. В подъездах установлены энергосберегающие лампы, а естественный свет днем обеспечивают витражные входные группы и остекление первых этажей. Всего в жилом комплексе смонтировано 20 современных лифтов различной грузоподъемности.

При отделке использованы композитные панели с узорчатым рельефом и керамогранитная плитка. Цветовая палитра жилого комплекса гармонирует с окружающей застройкой, в частности с соседней новостройкой по реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.