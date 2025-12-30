Овчинский: Департамент градостроительной политики установил елку в ГУМе

Накануне новогодних праздников Департамент градостроительной политики (ДГП) разместил в ГУМе тематическую новогоднюю елку, а также участвовал в украшении катка на Красной площади. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Мы украсили символ Нового года и ГУМ-каток таким образом, чтобы не только поздравить жителей с предстоящими праздниками, но и показать общую причастность горожан и строителей к развитию Москвы. В самом ГУМе строительный кран поднимает елку над праздничным городом, где во дворе гуляют москвичи, а в современных домах горит свет. Это отражает важнейшие приоритеты градостроительного развития столицы: в новостройках уютно и тепло, во дворе можно играть и отдыхать, а до любого нужного объекта можно добраться за 15 минут. ГУМ-каток — еще один символ зимы в Москве, который олицетворяет новогодний праздник», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на льду и ограждениях также размещен логотип Департамента градостроительной политики. Эта атмосферная площадка для зимнего досуга будет работать для москвичей и гостей города всю зиму

Брендированная елка Департамента вошла в состав ежегодной экспозиции «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади». Праздничное дерево украшено гирляндами и игрушками, среди которых — яркие миниатюрные модели строительной техники: бетономешалки, краны и грузовые автомобили. Интерактивную инсталляцию дополнили стилизированный подиум и строительный кран с Дедом Морозом в кабине. На подиуме размещен логотип Департамента градостроительной политики.