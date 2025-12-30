Овчинский: Департамент градостроительной политики поддержал акцию «Добрая елка»

Департамент градостроительной политики Москвы присоединился к ежегодной благотворительной инициативе «Добрая елка», направленной на вручение подарков детям и подросткам, попавшим в сложные обстоятельства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Департамент подготовил 10 праздничных наборов, которые в рамках акции вручили ребятам 28 декабря в павильоне „Макет Москвы“. В наборы вошли умные колонки, брендированные настольные игры и детская строительная атрибутика. Там же для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций провели тематическую интерактивную экскурсию по миниатюрным достопримечательностям столицы и световое шоу», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что юным гостям рассказали об историческом пути Москвы, ее развитии и принципах создания комфортной городской среды.

В текущем сезоне стать участником акции «Добрая елка» в рамках программы «Зима в Москве» можно с 1 декабря по 28 февраля. Детальная информация доступна на официальном сайте акции.

Павильон «Макет Москвы» открыт для бесплатного посещения каждый день с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника.

Более подробные сведения, расписание световых шоу и сеансов VR-аттракциона, а также возможность записи на экскурсии представлены на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.