Овчинский: День России отметят на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы»

12 июня павильон «Макет Москвы» на ВДНХ превратится в одну из ключевых площадок празднования Дня России. Посетителей ожидает разнообразная программа: увлекательные интерактивные экскурсии, познавательная викторина и яркие световые шоу, раскрывающие столицу с нового ракурса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В праздничный день гости смогут совершить захватывающее путешествие по макету, где в миниатюре воспроизведена центральная часть Москвы в границах Садового кольца. При входе в павильон каждый желающий сможет нанести на лицо или руку главный национальный символ — флаг России — с помощью аквагрима.

«Макет Москвы — это не просто выставка, а место, где история и современность встречаются в самых неожиданных форматах. В День России мы подготовили программу, которая позволит гостям по-новому взглянуть на столицу и ощутить гордость за нашу страну. Каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 в павильоне будут проходить светотехнические шоу, которые подарят гостям незабываемые впечатления и праздничное настроение», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10 сотрудники проведут обзорные экскурсии, рассказывая об истории создания макета, его технических особенностях и любопытных деталях, добавляет пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Главный объект выставочного центра — точная копия центра Москвы, уменьшенная в 400 раз. Благодаря системе видеопроекции посетители смогут рассмотреть даже мельчайшие элементы макета, выполненные с высочайшей детализацией. После экскурсии все желающие смогут проверить свои знания о столице, приняв участие в интерактивной викторине, где победителей ждут памятные подарки.

Работа над макетом Москвы началась в 2012 году по инициативе мэра Сергея Собянина. В создании проекта участвовали более 60 специалистов — архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков.

Павильон «Макет Москвы» открыт для бесплатного посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Подробнее о программе, расписании световых шоу и записи на экскурсии можно узнать на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28, +7 (925) 237-37-29.