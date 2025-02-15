Овчинский: более 250 тыс человек воспользовались приложением «Макет Москвы»

Мобильное приложение «Макет Москвы» для одноименного павильона на территории ВДНХ начало свою работу в феврале 2022 года, за это время им воспользовались свыше 250 тыс. человек, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Приложение «Макет Москвы» является бесплатным. В нем можно посмотреть фотогалерею выставки, ознакомиться с отзывами гостей и узнать точную информацию о графике работы павильона.

«С помощью мобильного приложения можно совершить аудиоэкскурсию по макету, записать группу на экскурсионную программу, ознакомиться с новостями и расписанием светотехнических шоу, а также принять участие в познавательной викторине о Москве. Мобильное приложение отличается функциональностью, удобством использования и актуальностью предоставляемой информации. Хорошо продуманное и качественно разработанное приложение является важным фактором успеха выставки и повышает ее привлекательность для посетителей. В прошлом году приложением воспользовались 72 тысячи человек», — уточнил Овчинский.

Павильон привлекает москвичей и гостей столицы со всего мира. Для удобства иностранных туристов были разработаны обзорные аудиоэкскурсии по архитектурному макету столицы на 6 языках: русском, английском, китайском, арабском, немецком и французском. Прослушать их можно с помощью мобильного приложения или аудиогидов.

В павильоне представлены максимально точно воссозданные в миниатюре здания и элементы ландшафтной архитектуры столицы. На площади 429 кв. м в масштабе 1:400 располагаются более 23 тыс. объектов.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы», по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.