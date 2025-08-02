Овчинский: 3 тыс детей из городских летних лагерей посетили павильон «Макет Москвы»

В рамках образовательно-развлекательной программы городских детских лагерей выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ пользуется особой популярностью. Его с начала сезона посетили 2,9 тыс. ребят из 104 лагерей столицы и Подмосковья, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Для ребят подготовили экскурсионную программу по миниатюрной столице. Для учащихся начальных классов это интерактивная детская экскурсия с загадками, анимацией и звуковыми эффектами: дети в игровой форме узнают интересные факты о Москве и ее истории. Ребята постарше посещают обзорные и тематические экскурсии, где им рассказывают историю создания точной копии мегаполиса и показывают его главные достопримечательности.

«Макет Москвы — это не просто уменьшенная копия города, а увлекательная локация, где история и современность оживают на глазах. С начала лета выставочный павильон посетили более 105 тыс. москвичей и гостей столицы, в том числе около 3 тыс. — воспитанники лагерей. Для юных посетителей провели более 60 обзорных и тематических экскурсий, продемонстрировали светотехнические шоу разной тематики и наглядно показали процесс создания архитектурного макета столицы, выполненного в масштабе 1:400», — заявил Овчинский.

Кроме того, можно увидеть рабочее место макетчика: там поэтапно показывают, как создаются здания и деревья для макета. Еще есть возможность познакомиться с технологией работы на фрезерном станке с ЧПУ.

Еще на выставке можно узнать историю архитектуры. В фойе павильона стоят уменьшенные копии 6 знаковых московских сооружений — их напечатали на 3D-принтере. На выставке тактильных макетов представлены Большой театр, одна из семи сталинских высоток, храм Христа Спасителя, Триумфальная арка, Государственный исторический музей и Спасская башня. У макетов высокая степень детализации и абсолютная точность.

Павильон «Макет Москвы» и его услуги доступны с 10:00 до 20:00 ежедневно, исключение — понедельник.

Подробная информация, расписание светотехнических шоу и запись на экскурсии доступны на сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы» и по телефонам: +7 (925) 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.м