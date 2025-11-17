Овчинский: 211 домов снесли по технологии «умного сноса» по реновации в Москве

С начала текущего года на территории Москвы было демонтировано 211 домов с помощью технологии «умный снос» по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Жители этих домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.

«По программе реновации с начала этого года демонтировали 211 домов старого жилого фонда. Они насчитываются во всех округах и в 51 районе столицы. В частности, в Новомосковском административном округе снесли 42 здания, в Юго-Восточном — 41, а в Восточном — 26. В Юго-Западном округе демонтировали 20 домов, 17 — в Западном, 16 — в Северо-Восточном, по 15 — в Южном и Северном округах. На местах сноса старых домов появляются не только новые жилые комплексы по программе реновации, но и благоустроенные дворы. Большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также зон отдыха для горожан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи новостроек предназначены для развития городской инфраструктуры: тут открываются пункты выдачи онлайн-заказов, аптеки, кафе, салоны красоты, образовательные центры, спортклубы и магазины.

«Умный снос» — экологичная и безопасная технология демонтажа зданий, применяемая в городе в рамках реновации. Она дает возможность перерабатывать строительные отходы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.